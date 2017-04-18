Прокурором Ровенской области стал Богдан Подубинский

Луценко назвал данное назначение "технической заменой".

Луценко представил в Ровно нового прокурора области Лариса Сарган / Facebook

Генеральный прокурор Украиныпредставил в Ровно нового прокурора Ровенской области – Богдана Подубинского, сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

Отмечается, что на данной должности Подубинский сменит Олега Соболя, которого перевели в Черновицкую область. Представляя нового областного прокурора, Луценко назвал кадровую перестановку "технической заменой", поскольку Черновицкая область требует серьезной борьбы с организованной преступностью.

Согласно данным из открытых источников, Богдан Подубинский (54 года) в июле прошлого года был назначен заместителем прокурора Львовской области.

С марта 2014 года Б.Подубинский возглавлял прокуратуру Херсонской области, а в апреле 2015 – был назначен первым зампрокурора Тернопольской области.

Ранее Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса