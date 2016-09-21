Прокуратура завершила расследование по фактам фабрикации милицией дел против участников Евромайдана

Подозреваемых не стали брать под стражу, ограничившись домашними арестами и личными обязательствами.

В ГПУ отчитались о завершении следствия по фабрикации дел проти активистов Евромайдана Андрей Товстыженко, ZN.UA

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины завершил досудебное расследование в криминальном производстве по подозрению экс-руководства и следователей Днепровского райуправления милиции в причастности к фальсификации материалов уголовных дел против активистов Евромайдана.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, бывшего первого заместителя главы Днепровского райуправления милиции Киева (начальника следственного отдела), заместителя начальника следственного отдела и четырех его следователей подозревают в фабрикации уголовных дел, незаконном задержании и привлечении к уголовной ответственности 11 заведомо невиновных лиц за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в Киеве.

Указывается, что начальника следственного отдела и его заместителя следствие признало одними из организаторов данных преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц, (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Действия следователей, как исполнителей криминальных правонарушений, квалифицированы по ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372 УК України (Злоупотребление властью и служебным положением, служебный подлог, заведомо незаконное задержание и привлечение заведомо невиновного к криминальной ответственности, объединенное с искусственным созданием доказательств, фальсификацией и обвинением в совершении тяжкого преступления).

В ГПУ сообщили, что относительно трех подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашних арестов, а относительно остальных – личные обязательства. Двох подозреваемых, в настоящий момент работающих в Нацполиции, отстранили от занимаемых должностей.

После ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами производств прокуратура направит обвинительные акты по данному делу в суд. Решается также вопрос о привлечении к ответственности прочих организаторов данных преступлений – сотрудников полиции, прокуроров и судей.

Напомним, 5 сентября сотрудники департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины при содействии СБУ и Департамента внутренней безопасности Нацполиции провели обыски по месту проживания и работы экс-милиционеров, подозреваемых в причастности к фабрикации уголовных дел против участников Евромайдана.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".