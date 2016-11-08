Прокуратура завершила следствие по делу полицейского Олийныка

Полицейскому инкриминировано умышленное убийство, а также превышения власти или служебных полномочий.

Полицейскому Олийныку сообщили о подозрении Hromadske.TV

Прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении киевского патрульного Сергея Олийныка , подозреваемого в преднамеренном убийстве пассажира "бешеного" BMW.

"В ходе досудебного расследования установлено, что патрульный полицейский во время преследования автомобиля BMW, в котором находились 4 человека, превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ходе следствия было проведено ряд экспертиз, в частности, комплексные судебно-баллистическая и судебно-медицинская экспертизы, комплексная компьютерно-техническая экспертиза, экспертиза оружия и другие. Исходя из их результатов патрульному объявлено подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на преднамеренное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 ст.365 (превышения власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться от погони, игнорируя требования патрульных. В результате обстрела был поврежден автомобиль, также смертельное ранение получил 17-летний пассажир автомобиля. Все трое задержанных были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По факту гибели юноши во время погони начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

18 февраля Печерский районный суд Киева арестовал патрульного по подозрению в умышленном убийстве пассажира BMW, несмотря на то, что более 20 народных депутатов были готовы взять полицейского на поруки. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что арестом этого полицейского судьи и прокуроры хотят дискредитировать новую полицию.

Позже меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест.