Прокуратура завершила следствие о смертельном пожаре в доме престарелых на Киевщине

Пожар возник из-за "преступной халатности" владельца дома, считают следователи.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, следствие пришло к выводу, что пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности и преступной халатности 40-летнего владельца строения, в котором размещался дом престарелых. Дело готово к передаче в суд, обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в ночь на 29 мая в двухэтажном частном домовладении в селе Литочки Броварского района Киевской области произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек. Пятеро пострадавших были госпитализированы с ожогами разных степеней тяжести, двое из них – в тяжелом состоянии.