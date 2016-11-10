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Прокуратура завершила следствие о смертельном пожаре в доме престарелых на Киевщине

10 ноября в 04:03

Пожар возник из-за "преступной халатности" владельца дома, считают следователи. 

Пожар в доме престарелых
Следствие о пожаре в доме престарелых завершено
Reuters
Прокуратура завершила досудебное следствие в деле о пожаре в доме престарелых в Киевской области, который произошел в коне мая. Напомним, что в том пожаре погибли 17 человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, следствие пришло к выводу, что пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности и преступной халатности 40-летнего владельца строения, в котором размещался дом престарелых. Дело готово к передаче в суд, обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы. 

Напомним, в ночь на 29 мая в двухэтажном частном домовладении в селе Литочки Броварского района Киевской области произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек. Пятеро пострадавших были госпитализированы с ожогами разных степеней тяжести, двое из них – в тяжелом состоянии.

 

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По материалам: ZN.UA
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