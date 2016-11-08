Прокуратура задержала мошенника с $ 1 млн взятки для Холодницкого за закрытие дела Онищенко

В операции были задействованы ГПУ, НАБУ и СБУ.

Подозреваемый обещал "порешать вопросы" с руководством НАБУ и САП за 2 миллиона долларов Юрий Луценко / Facebook

Сотрудники Генпрокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в мошенничестве, который предлагал свои услуги лицам, заинтересованным в закрытии уголовного дела против народного депутата

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером во вторник, 8 ноября, мошенник пообещал оказать влияние на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого за 2 миллиона долларов.

Правоохранители задержали подозреваемого при получении первой части взятки – 1 миллиона долларов. По словам Луценко, мошеннику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. Как сообщалось, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки, лидером которой считают депутата Александра Онищенко. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков. В марте НАБУ проводило обыск в "депутатской приемной" Онищенко. Обыск был связан с делом о реализации газа "Укргаздобычи".