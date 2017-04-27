Прокуратура возбудила дело по факту возвращения Одесским горсоветом коммунистических названий улицам

Досудебное расследование поручено ГУ Нацполиции в Одесской области.
Отмечается, что уголовное производство начато по ч.2 ст.436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц.
Досудебное расследование поручено главному управлению Национальной полиции в Одесской области.
Ранее сообщалось, что Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили. Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. Решение поддержали 46 депутатов.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,