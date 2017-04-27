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Прокуратура возбудила дело по факту возвращения Одесским горсоветом коммунистических названий улицам

27 апреля в 12:41

Досудебное расследование поручено ГУ Нацполиции в Одесской области.

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Прокуроры и полицейские Одессы будут расследовать возвращение коммунистических названий улиц в городе
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Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц, которые уже были переименованы в рамках декоммунизации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что уголовное производство начато по ч.2 ст.436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц.

Досудебное расследование поручено главному управлению Национальной полиции в Одесской области.

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Ранее сообщалось, что Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили. Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. Решение поддержали 46 депутатов.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Одесса улица переименование прокуратура
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