Прокуратура возбудила дело по факту возвращения Одесским горсоветом коммунистических названий улицам

Досудебное расследование поручено ГУ Нацполиции в Одесской области.

Прокуроры и полицейские Одессы будут расследовать возвращение коммунистических названий улиц в городе Vk.com/vishivanka_fest_odessa

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц, которые уже были, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что уголовное производство начато по ч.2 ст.436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц.

Досудебное расследование поручено главному управлению Национальной полиции в Одесской области.

Ранее сообщалось, что Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили. Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. Решение поддержали 46 депутатов.