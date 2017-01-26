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Прокуратура возбудила дело по факту блокады ОРДЛО

26 января в 14:21

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР.

железная дорога
Прокуратура возбудила дело по факту блокады железнодорожных путей в ОРДЛО
novostimira.net
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железнодорожных путей в Луганской области на линии разграничения, где ветараны АТО и народные депутаты поводят акцию протеста, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет", - сказала она.

Зыкова отметила, что на 41-км перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тараса Пастух и Владимир Парасюк, которые разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, которые перемещались на территорию ОРДЛО.

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Ранее сообщалось, что ветераны АТО планируют заблокировать еще одно железнодорожное направление в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги прокуратура АТО Луганск блокада
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