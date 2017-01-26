Прокуратура возбудила дело по факту блокады ОРДЛО

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР.

Прокуратура возбудила дело по факту блокады железнодорожных путей в ОРДЛО novostimira.net

Прокуратура открыла уголовное производство по фактув Луганской области на линии разграничения, где ветараны АТО и народные депутаты поводят акцию протеста, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет", - сказала она.

Зыкова отметила, что на 41-км перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тараса Пастух и Владимир Парасюк, которые разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, которые перемещались на территорию ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что ветераны АТО планируют заблокировать еще одно железнодорожное направление в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.