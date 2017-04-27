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Прокуратура сообщила о подозрении руководителю "государственного банка" боевиков "ЛНР"

27 апреля в 12:56

"Банкиру" вменяют участие в террористической организации.

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"Банкиру" террористов ОРЛО сообщили о подозрении
Миротворец
Прокуратура Луганской области объявила руководителю так называемого "Государственного банка "ЛНР"" Дмитрию Чайкину заочное подозрение в участии в деятельности террористической организации.

Следствие установило, что в августе 2014 года гражданин Украины инициировал и дал согласие на назначение себя на должность "директора государственного банка "ЛНР", которую в настоящее время занимает в так называемом "органе исполнительной власти" террористической организации.

"С декабря 2014 года и до сих пор он исполняет обязанности должностного лица незаконно созданного органа,  действующего в пользу "ЛНР", и обеспечивает условия работы платежной системы на территории Луганской области. Также указанное лицо действует в поддержку террористической организации путем регулирования осуществления любых валютно-обменных операций и работу по открытию и ведению счетов "государственных учреждений", "органов местного самоуправления", предприятий, учреждений, организаций и физических лиц", - рассказали в прокуратуре.

Пособнику террористов, который скрывается на временно оккупированных территориях Луганской области, заочно объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 258-3 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины объявила руководителю так называемого "Центрального республиканского банка "ДНР"" Ирине Никитиной заочное подозрение в финансировании терроризма.

Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах "банка" и впоследствии распределяла их между вооруженными группировками террористической организации "ДНР".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЛНР Украина прокуратура боевики банки
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