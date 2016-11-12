Прокуратура расширила обвинения против мэра Бучи

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У Луценко Федоруку пригрозили заключением под стражу, если он продолжит препятствовать следствию и оказывать давление на свидетелей.

Мэру Бучи и секретарю горсовета дополнительно инкриминиуруют незаконное отчуждение 10 га земли Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генеральная прокуратура Украины расширила обвинения против городского головы Бучии секретаря Бучанского горсовета Василия Олексюка. Им инкриминировано незаконное отчуждение еще 10 га земли, сообщает пресс-служба ГПУ.

Измененное подозрение Федоруку и Олексюку вручили 10 ноября.

Кроме того, в ГПУ заявили о готовности инициировать изменение мэру Бучи меры пресечения на более жесткую, если он будет продолжать препятствовать следствию и оказывать давление на свидетелей.

"Если мэр будет сотрудничать со следствием, то нас удовлетворяет имеющаяся на сегодняшний день мера пресечения – домашний арест. Если же он будет противодействовать, будет давить на свидетелей, подстрекать людей, то мы это будем расценивать как оказание препятствования следствию, и, соответственно, будем инициировать изменение меры пресечения на содержание под стражей", – заявил начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк на брифинге в пятницу, 11 ноября.

Как сообщалось, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи Анатолию Федоруку и секретарю Бучанского городского совета по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда. 13 октября Печерский суд Киева избрал мэру Бучи Анатолию Федоруку меру пресечения в виде вечернего домашнего ареста с ношением электронного браслета

На данный момент мэру инкриминируется статья 364 УК - злоупотребление служебным положением, она предусматривает до шести лет лишения свободы. Генпрокурор Юрий Луценко, однако, отметил, что есть подозрения инкриминировать превышение служебных полномочий по статье 191. В таком случае ему грозит до 12 лет тюрьмы.