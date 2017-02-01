Прокуратура просит от 8 до 15 лет лишения свободы для "торнадовцев"

Судебное следствие в отношении экс-бойцов роты МВД "Торнадо" завершилось.

Судебное следствие в отношении бойцов "Торнадо" подошло к концу Руслан Онищенко / Facebook

Оболонский суд Киева во вторник, 31 января, завершил судебное следствие в отношении экс-бойцов роты МВД. Прокуратура настаивает на назначении обвиняемым наказания в виде лишения свободы, лишении их званий, а также права работать в правоохранительных органах , сообщает "Цензор.НЕТ"

"Руслану Онищенко (экс-командир роты), Николаю Цукуру (экс-заместитель комроты), Данилу Ляшуку просим назначить максимальное наказание, предусмотренное санкциями соответствующих статей Уголовного кодекса Украины. На основании ч. 2 ст. 70 УК определить окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением Онищенко и Цукура специального звания "лейтенант полиции". А также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года", – заявил во время заседания военный прокурор Руслан Кравченко.

Кроме того, прокуратура просит суд приговорить остальных "торнадовцев" в тюремным срокам: Илье Холоду, Анатолию Пломадяле и Максиму Глебову – по 12 лет лишения свободы, Никите Кусту - 11, Борису Гульчуку - 10 лет. Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому - по 8 лет каждому.

"Представители военной прокуратуры зачитали обвинительную речь в дебатах и попросили следующие сроки для бойцов: Онищенко, Комбат – 15 лет, Цукур, Охотник – 15 лет, Моджахед –15 лет, Ахиллес – 12 лет, Холод – 12 лет, Сэм –12 лет, Куст – 11 лет, Бизон – 11 лет, Вольф – 8 лет, Медленный – 8 лет, Слон – 8 лет", – написал экс-комроты Онищенко на своей странице в Facebook вечером во вторник.

Юрия Шевченко, который частично признал свою вину, обвинение просит приговорить к пятилетнему сроку с освобождением от отбывания наказания и испытательным сроком три года.

Во время заседания во вторник стороны перешли к дебатам. Прокуроры выступили с обвинительной речью. На среду запланировано выступление "торнадовцев" и их зашиты. Затем суд должен выслушать заключительное слово подсудимых.

Напомним, 18 июня 2015 года военная прокуратура задержала восьмерых бойцов подразделения "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко. Бойцы роты "Торнадо" обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков поручил расформировать роту "Торнадо".

Рота патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" была создана в сентябре 2014 года в структуре ГУ МВД Украины в Запорожской области на базе расформированного в октябре 2014 года добровольческого батальона "Шахтерск".