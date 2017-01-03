Прокуратура поймала на взятке помощника народного депутата

Помощник члена парламентской коалиции вымогал взятку у львовского бизнесмена-застройщика.
"Взятку помощник депутата вымогал у частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома, чтобы не направлять депутатские запросы в правоохранительные и контролирующие органы", – сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook вечером во вторник, 3 января.
Взятка была обнаружена и изъята во время осмотра места задержания помощника народного депутата.
Как сообщалось, в начале декабря во время получения 300 тыс. гривень взятки поймали заместителя руководителя Каховской прокуратуры Херсонской области.ZN.UA