Прокуратура поймала на взятке помощника народного депутата

Помощник члена парламентской коалиции вымогал взятку у львовского бизнесмена-застройщика.

Помощник депутата из парламентской коалиции вымогал у львовского застройщика 140 тысяч гривень Анатолий Матиос/Facebook

Сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона и управления защиты экономики ГУ НПУ во Львовской области задержали помощника-консультанта одного из народных депутатов из парламенсткой коалиции с поличным при получении 140 тысяч гривень

"Взятку помощник депутата вымогал у частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома, чтобы не направлять депутатские запросы в правоохранительные и контролирующие органы", – сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook вечером во вторник, 3 января.

Взятка была обнаружена и изъята во время осмотра места задержания помощника народного депутата.

Как сообщалось, в начале декабря во время получения 300 тыс. гривень взятки поймали заместителя руководителя Каховской прокуратуры Херсонской области.