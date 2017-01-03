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Прокуратура поймала на взятке помощника народного депутата

3 января в 21:13

Помощник члена парламентской коалиции вымогал взятку у львовского бизнесмена-застройщика.

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Помощник депутата из парламентской коалиции вымогал у львовского застройщика 140 тысяч гривень
Анатолий Матиос/Facebook
Сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона и управления защиты экономики ГУ НПУ во Львовской области задержали помощника-консультанта одного из народных депутатов из парламенсткой коалиции с поличным при получении 140 тысяч гривень взятки.

"Взятку помощник депутата вымогал у частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома, чтобы не направлять депутатские запросы в правоохранительные и контролирующие органы", – сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook вечером во вторник, 3 января.

Взятка была обнаружена и изъята во время осмотра места задержания помощника народного депутата.

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Как сообщалось, в начале декабря во время получения 300 тыс. гривень взятки поймали заместителя руководителя Каховской прокуратуры Херсонской области. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги взятка Львов коррупция
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