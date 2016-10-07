Прокуратура объявила о подозрении предполагаемому посреднику в распространении суррогатного алкоголя

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От отравления фальсификатом погибли уже 53 человека.

Прокуратура сообщила о новом подозреваемом по делу о суррогатном алкоголе

Прокуратура Харьковской области сообщила 31-летнему жителю Вовчанского района о подозрении в причастности к распространению суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли более 50 человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, таким образом в деле о суррогатном алкоголе появился восьмой подозреваемый. Ранее прокуратура задержала и объявила о подозрении организатору производства фальсификата, трем его подельникам и трем владельцам магазинов, где реализовывали суррогатную продукцию.

По словам начальника областной прокуратуры Артура Оганнисяна, следствие установило, что мужчина был посредником между производителями суррогата и лицами, которые занимались его реализацией. Именно он продал содержащую метанол продукцию владельцу одного из магазинов Харьковского района.

В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.3 ст. 204 УК Украины.

По информации Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, по состоянии на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 105 эпизодов отравления смертельно опасным суррогатным алкоголем. 53 из них завершились летально.

Напомним, 29 сентября, сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли десятки людей.

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

Позже первый зампредседателя ГФС Украины Сергей Билан сообщил, что метанол, из которого в Харькове делали суррогатный алкоголь поставляли с предприятия в Северодонецке Луганской области, а туда спирт попадал из РФ.