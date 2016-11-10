Прокуратура объявила о подозрении 45 судьям "ДНР"

Часть судей ранее были действующими судьями в Украине, но перешли на сторону боевиков.

45 судей объявлены в розыск 112.ua

Прокуратура Донецкой области объявила подозрение 45 судьям террористической организации "ДНР".

"Следственным отделом прокуратуры Донецкой области расследуются уголовные производства по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической группе или террористической организации) в отношении 45 судей террористической организации "ДНР"", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что некоторые судьи ранее занимали соответствующие должности в Украине, однако нарушили присягу и перешли на сторону террористов.

"Теперь им всем официально объявлено подозрение в совершении указанного уголовного преступления, а также объявлен в розыск", - добавили в ведомстве.

Ранее Рада уволила работающих на боевиков судей. За каждого судью депутаты голосовали отдельно. "Речь идет о тех судьях, которые сейчас незаконно производят правосудие в так называемых "ДНР"и" "ЛНР" и в связи с тем, что они нарушили присягу", - сказал перед голосованием председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.