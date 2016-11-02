Прокуратура направила в суд скандальное дело "николаевских мажоров"

Патрульных, которые не смогли противостоять хулиганам, уволили из полиции.

Суд по делу "николаевских" мажоров назначен на 4 ноября Антон Геращенко/Facebook

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу "николаевских мажоров". Двух жителей Николаева обвиняют в том, что они устроили дебош и сопротивление нарядам патрульной полиции. Инцидент произошел в центре Николаева ночью 30 августа.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области, двоим николаевцам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 и ч. 2 ст. 342 УК Украины (хулиганство, сопротивление работнику правоохранительного органа) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля (электронного браслета). Санкции статей, по которым обвиняют участников инцидента, предусматривают наказание от условного до четырех лет лишения свободы (за хулиганство).

Также, согласно сообщению, приняты меры и по отношению к сотрудникам патрульной полиции, которые не смогли оказать должное воздействие на "мажоров" и остановить их хулиганские выходки. Сообщается, что троих сотрудников уволили из полиции, одного – уволили с должности, а четырем полицейским вынесли дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.

Ближайшее заседание суда по делу назначено на 4 ноября. 28 октября суд продлил домашний арест обвиняемым.

Напомним, 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин напали на таксиста, угрожая расправой как ему самому, так и свидетелям инцидента. На место инцидента прибыло несколько экипажей патрульной полиции, которые проявили бездействие, позволяя хулиганам избивать мужчину и оскорблять прохожих.

Видео с места событий, попавшее в сеть, спровоцировало значительный общественный резонанс. Свое возмущение работой николаевских патрульных выразили, в частности, народный депутат Борислав Береза, советник президента Юрий Бирюков и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Начальник Департамента патрульной службы полиции Евгений Жуков заявил, что экипажи патрульной полиции Николаева, бездействовавшие во время конфликта жителей города с группой пьяных дебоширов, будут уволены из правоохранительных органов вместе с командиром.