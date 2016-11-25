ГПУ направила в суд обвинения против беркутовцев, ответственных за конфликт в "Украинском доме"

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Прокуратура расследовала провокацию "Беркута" в "Украинском доме" шесть лет.

Обвинительные акты по делу "Украинского дома" передали в суд e.kryzhanivsky / Depositphotos

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины передал в суд обвинительный акт в уголовном производстве против командира роты киевского "Беркута", командира взвода и еще пятерых их подчиненных, причастных к конфликту в "Украинском доме" в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, обвинения указанным лицам выдвинуты по ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 (Превышение власти по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

"Указанные лица обвиняются в том, что действуя по указанию народного депутата Украины (заместителя главы депутатской фракции Партии регионов) В. Колесниченко, вместе с бывшим заместителем начальника управления ГУ МВД Украины в г. Киеве, командиром полка милиции "Беркут" и его заместителем, превышая власть и свои служебные полномочия, 8 апреля 2010 года во время проведения одного из открытых мероприятий в Большом выставочном зале ГП "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" в г. Киеве, спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям данного мероприятия, задержали 14 из них, среди которых был Герой Украины пожилого возраста, нанеся им телесные повреждения", – указывается в сообщении ведомства.

Помимо этого, с целью сокрытия своих преступных действий, правоохранители воспрепятствовали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения сотруднику одного из телеканалов, который пытался задокументировать их действия.

Ранее экс-депутата Верховной Рады Украины Вадима Колесниченко а также двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов объявили в розыск в связи с обвинением по превышению власти и должностных полномочий при конфликте на выставке в "Украинском доме", имевшего место в 2010 году.

Как сообщали в ГПУ, сотрудники Милиции, действуя по указанию Колесниченко, безосновательно применили силу к посетителям выставки "Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА", нанеся им телесные повреждения и задержав 14 человек.