Прокуратура направила в суд обвинение застрелившему подростка патрульному полицейскому

Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд Киева.

Киевская прокуратура направила в Голосеевский райсуд обвинительный акт в отношении патрульного Олийныка Hromadske.TV

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника киевской патрульной полиции Сергея Олийныка, который применил оружие и застрелил подростка во время погони за автомобилем BMW в ночь на 7 февраля в столице, сообщили пресс-служба прокуратуры города.

"22 декабря 2016 обвинительный акт в данном уголовном производстве направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования Олийныку сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 7 февраля сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю BMW, который пытался скрыться от погони, игнорируя требования патрульных.

Около 01:30 на улице Борщаговской обратили внимание на машину BMW, водитель которого нарушал правила дорожного движения. На требование полиции остановится водители не отреагировал.

Погоня велась на проспекте Победы, нарушитель выезжал на встречную полосу. Во время погони скорость превышала 120 км/час. В задержании принимали участие более 20 патрулей трех районов Киева.

Около Одесской площади было принято решение открыть огонь на поражение, о чем водитель был неоднократно предупрежден по громкоговорителю и выстрелами в воздух.

В результате обстрела был поврежден автомобиль, также смертельное ранение получил 17-летний пассажир автомобиля. Все трое задержанных были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.