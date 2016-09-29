Прокуратура направила в суд обвинение против экс-главы Генической РГА в содействии оккупации Крыма

Спустя два с половиной года после аннексии Крымского полуострова, в прокуратуре завершили следствие по делам предавших Украину экс-чиновника и командира севастопольского "Беркута".

В ГПУ отчитались о завершении следствия против украинских должностных лиц, содействовавших захвату Крыма Андрей Товстыженко, ZN.UA

Прокуратура Херсонской области завершила расследование в отношении экс-главы Генической районной государственной администрации Херсонской области и экс-командира роты милиции особого назначения "Беркут" управления МВД Украины в Севастополе, которые оказывали содействие российским силам в ходе оккупации Крымского полуострова в марте 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, обвинительные акты в отношении данных лиц были направлены в суд.

Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования было установлено, что бывший глава Генической РГА и экс-командир роты "Беркута" в Севастополе, зная положения и нормы законодательства Украины, и осознавая, что проведенный в оккупированном Крыму референдум 16 марта 2014 года является незаконным, совершили антиконституционные действия, направленные на определение статуса АР Крым как субъекта Российской Федерации.

Отмечается, что чиновника подозревали в преступлении, предусмотренном ч. 1. ст. 110 УК Украны (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а командира "Беркута" – по ч. 3. ст. 110, ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК Украины.

"Поскольку действующие нормы закона позволяют в определенных случаях осуществлять в судах Украины правосудие без присутствия и участия обвиняемого, относительно этих лиц, которые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, прокуратурой Херсонской области обвинительные акты направлены в апелляционный суд Киева, который определит подсудность по одному из районных судов Киева", – указывается в сообщении.

Напомним, Прокуратура Автономной республики Крым принимает меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, избранных в Госдуму РФ по результатам незаконных выборов на территории аннексированного Крымского полуострова.