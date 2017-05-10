Прокуратура начала расследование столкновений на 9 мая в Днепре

Следствие выяснет, кто финансировал и организовывал "титушек".
Также следователи выясняют, кто финансировал и организовывал зачинщиков беспорядков, сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, назвав при этом беспорядки в Днепре "прокремлевской по сути акцией".
Кроме того, "проводится расследование позорного сотрудничества Национальной полиции с титушками", написал Луценко.
Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.
В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время стычек на массовых мероприятиях.
ZN.UA