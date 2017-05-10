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Прокуратура начала расследование столкновений на 9 мая в Днепре

10 мая в 09:10

Следствие выяснет, кто финансировал и организовывал "титушек".

23Dnipro
Прокуратура выясняет, кто организовал столкновения в Днепре
dniprograd.org
После столкновений на массовых акциях 9 мая в Днепре задержаны восемь участников стычек, их личности установлены.

Также следователи выясняют, кто финансировал и организовывал зачинщиков беспорядков, сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, назвав при этом беспорядки в Днепре "прокремлевской по сути акцией".

Кроме того, "проводится расследование позорного сотрудничества Национальной полиции с титушками", написал Луценко.  

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Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, есть пострадавшие.  

В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время стычек на массовых мероприятиях. 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Днепр расследование столкновения Луценко
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