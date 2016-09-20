Прокуратура Крыма начала производство по выборам в Госдуму РФ

Начато уголовное производство по посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Прокуратура АР Крым начала производство по выборам в Госдуму РАПСИ

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту проведения на оккупированном полуострове выборов в Госдуму РФ.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ст.110 ч.2 УК Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Такие действия свидетельствуют о попытке легитимизировать АР Крым путем включения незаконно избранных депутатов из региона в российский парламент и фактически является продолжением действий по посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины направленных на изменение границ ее территории", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре также подчеркнули, что санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, что страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов к санкционным спискам.

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.

О непризнании результатов в той или иной форме заявили ПАСЕ, Украина, США, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Эстония, Литва, Румыния, Швеция, Дания и Канада.