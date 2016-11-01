Прокуратура Киева открыла дело о незаконном обогащении против члена НАПК Рябошапки

Следствие проверяет информацию о получении чиновником крупных денежных средств, не указанных в его декларации.

Одного из членов НАПК заподозрили в незаконном обогащении НАПК / Facebook

Прокуратура города Киева ведет расследование по поводу незаконного обогащения членаРуслана Рябошапки.

Как сообщают "Наші гроші", ссылаясь на решение Печерского райсуда Киева и информацию от источников "Бігус.інфо" в правоохранительных органах, расследование было начато по обращению народного депутата от БПП Ивана Винника.

Так, парламентарий указал, что 30 октября 2015 года на карточный счет Рябошапки в "Приватбанке" были перечислены 270 тысяч грн от "Программы развития ООН в Украине". Назначение платежа – пополнение счета.

При этом, в своей декларации за 2015 год он о данных средствах не упомянул.

Отмечается, что уголовное производство №42016100000000951 было внесено в единый реестр досудебных расследований 6 октября. Следствие ведет управление по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства Прокуратуры города Киева.

13 октября суд предоставил следователям доступ к расширенным банковским выпискам о движении денежных средств карточного счета Руслана Рябошапки в период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года.

В момент начисления данных средств Рябошапка был заместителем министра юстиции, а в марте 2016 года – был избран членом НАПК, где занимается вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов.

Сам Руслан Рябошапка утверждает, что действительно получал деньги от ПРООН, поскольку работал на нее по контрактам.

"Я был экспертом ПРООН и одновременно экспертом организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Поэтому абсолютно логично, что ПРООН мне выплачивала средства по контрактам. Все контракты официально подписаны", – заявил он в комментарии для "Украинской правды".

Рябошапка также отметил, что недавно данным вопросом интересовалось в НАБУ, которое, в отличие от прокуратуры, вызвало его для дачи объяснений. Он также указал, что данные средства указаны ним в декларации, как "Доходы, полученные за пределами Украины", поскольку на момент получения средств он жил во Франции, и поскольку ПРООН и ОЭСР не являются резидентами Украины.

Напомним, в августе народные депутаты Антон Геращенко ("Народный фронт") и Иван Винник ("Блок Петра Порошенко") сообщили о взломе реестра электронных деклараций и размещении на сайте фальшивой декларации члена НАПК Руслана Рябошапки, в которой отражено получение им 20 миллионов гривень от фиктивной фирмы. Разработчики системы, в свою очередь, заявили, что взлома не было, а для размещения декларации был использован тестовый ключ.

Тем временем, в СМИ появилась информация о том, что четыре члена НАПК каждый месяц назначали себе выплату двух надбавок и премию в размере целой месячной зарплаты.