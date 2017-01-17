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Произошла перестрелка между военными ВС РФ и боевиками "ДНР" — разведка

17 января в 12:53

В результате столкновения трое убиты и еще девять ранены.

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В результате перестрелки между боевиками "ДНР" и военными ВС РФ трое убиты и еще девять ранены
vk/club_donbasskih

Вчера, 16 января, в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты боевиков произошло столкновение с применением огнестрельного оружия, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

В результате столкновения трое военнослужащих убиты и еще девять ранены.

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Ранее в разведке сообщили, что боевики ОРДЛО устроили перестрелку с российскими военными, ранено 20 человек.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги разведка боевики военнослужащие Донбасс ДНР Россия
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