Произошла перестрелка между военными ВС РФ и боевиками "ДНР" — разведка

В результате столкновения трое убиты и еще девять ранены.

В результате перестрелки между боевиками "ДНР" и военными ВС РФ трое убиты и еще девять ранены vk/club_donbasskih

Вчера, 16 января, в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты боевиков произошло столкновение с применением огнестрельного оружия, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

В результате столкновения трое военнослужащих убиты и еще девять ранены.

Ранее в разведке сообщили, что боевики ОРДЛО устроили перестрелку с российскими военными, ранено 20 человек.

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