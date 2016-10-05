Профильный комитет одобрил запрет российских пропагандистских книг

Госкомтелерадио получит право запрещать продукцию, которая ввозится с территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины.

Кириленко рассказал, что профильный комитет поддержал запрет пропагандистских книг Пресс-служба Кабмина Украины

Профильный комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект о запрете российских пропагандистских книг антиукраинского содержания.

"Правительственный законопроект о защите украинского книжного рынка от российской продукции антиукраинского содержания только что одобрен профильным комитетом ВР", - сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в Twitter.

Правительственный законопроект О защите укр книжного рынка от российской продукции антиукраинского содержания только одобрены профильным КомітетомВР pic.twitter.com/wBroQcQt2t — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 5 октября 2016 г.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил законопроект о предоставлении Государственному комитету телевидения и радиовещания полномочий запрещать ввоз в Украину книг из России и оккупированного Крыма.

В июне вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что Государственный комитет телевидения и радиовещания подготовил законопроект о лицензировании в Украине книг, изготовленных в России. Планируется, что он будет внесен на рассмотрение Верховной Рады не позднее сентября 2016 года. По его словам, также готовятся изменения и в таможенное законодательство, чтобы уменьшить норму разрешенных к ввозу гражданами книг, которая сейчас составляет 50 кг на человека.

Как писало ZN.UA, Российская Федерация рассматривает территорию современного Украинского государства как исторические русские земли и формирует такие взгляды российских граждан с детства, а основным источником формирования взглядов на украинские земли является обычный школьный учебник истории. Подробнее читайте в статье "Учебник истории — главное оружие России" Олега Охредько в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".