Применение заочного расследования по "делу Януковича" до 12 ноября является незаконным – Горбатюк

Закон о заочном осуждении страдает от недостатков, которые в дальнейшем толкнут ЕСПЧ принимать решения по "делу Януковича" не в пользу Украины, считает прокурор.

Горбатюк не сошелся с Луценко во мнениях относительно расследования "большого дела Януковича" Сайт Генеральной прокуратуры

Применение законодательных норм о заочном расследовании по "Большому делу Януковича" согласно действующему законодательству возможно только после 12 ноября, указал начальник Департамента специальных расследований ГПУ

Как сообщает "Украинская правда", об этом он написал в своей подготовленной в августе докладной записке на имя генпрокурора Юрия Луценко.

По информации издания, ознакомившегося с текстом документа, Горбатюк утверждает, что принятый парламентом закон о заочном осуждении вступил в силу 12 мая и содержит норму, согласно с которой применять подобное расследование можно лишь через полгода с момента установленного уклонения от следствия, но не ранее, чем через полгода со дня вступления данного закона в силу.

Полгода со дня вступления закона в силу, как указывает Горбатюк, наступят лишь 12 ноября. Сейчас обращение в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования, по его словам, является таким, что не соответствует требованиям УПК Украины.

"Однако, к настоящему моменту имеются случаи инициирования правоохранительными органами и получения разрешений суда на осуществление процедуры специального досудебного расследования", – отметил он.

Прокурор указал на то, что норма о заочном осуждении действует лишь до 15 апреля 2017 года, но в законе отсутствует четкое указание по поводу того, распространяется ли срок его действия исключительно на обращение в суд о заочном расследовании; или к указанному сроку должно быть завершено расследование (и направлен в суд обвинительный акт); или к нему должно завершится судебное рассмотрение уголовного производства. Он предполагает, что закон предусматривает последний вариант (вынесение приговора судом первой инстанции), что с его точки зрения является невозможным.

"Есть основания считать, что как несоблюдение указанных сроков, учитывая их временность, так и сама временность указанных положений, может стать основанием для вынесения, в дальнейшем ЕСПЧ решений в указанных делах не в пользу Украины", – подчеркнул Горбатюк.

Прокурор указал, что само существование подобного законодательства несет угрозу осуществления выборочного правосудия относительно отдельной группы лиц, что является нарушением Конституции Украины. Она также привел целый ряд законов, норм и международных договоров в сфере прав человека, которые нарушает данный закон.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Ранее Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.