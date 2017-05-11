Причиной захвата офиса ОУН была угроза применения гранатомета – Аваков

В руках у оуновца была "Муха", из которого он целился в людей.

Полиция захватила офис ОУН из-за "гранатометчика" Причиной силового захвата офиса ОУН 9 мая в центре Киева стал мужчина с гранатометом в руке, который целился в людей, написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Фотография офиса ОУН (Киев, ул. Мазепы 6А) 9 мая 2017. В руках у "бойца" гранатомет "Муха", из которого он целится в участников шествия! Только после изъятия оружия, полиция выяснила, что оно не было заряжено. Но, как видно на фотографии – это совершенно неочевидно. Это и была причина, по которой мы приняли решение о немедленной локализации офиса ОУН и силовое вхождение", – написал Аваков.

Министр заявил, что рядом с офисом ОУН проходило шествие численностью три тысячи человек.

"Мы будем так поступать и впредь! Сначала безопасность, потом политические игры, инсталляции и перформансы – если они не несут угрозы людям", – добавил Аваков.

9 мая офис о рганизации украинских националистов на улице Ивана Мазепы в Киеве заблокирован большим количеством правоохранителей. Группа сотрудников МВД в спецснаряжении вошла в подъезд здания.