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Причиной эскалации конфликта в Донбассе являются провокационные действия с обеих сторон – СММ ОБСЕ 8

1 февраля в 02:51

Миссия заявляет о трудностях доступа к территориям на линии разграничения. 

Хуг
Хуг считает, что обе стороны провоцировали ситуацию
@mariupolnews
Причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг

По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки. 

"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал он во время посещения Авдеевки во вторник. 

Хуг заявил, что сторонам необходимо обеспечить доступ ремонтных бригад к проведению работ по восстановлению сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения, и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.

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Как сообщалось, страны-участницы ОБСЕ на внеочередном заседании 31 января, посвященном ситуации в Авдеевке, возложили ответственность за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе на Россию.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Авдеевка ОБСЕ линии провокация причина доступ Донбасс столкновения территория время разграничение наблюдатель тепло
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8 комментариев
  • Александр Гриненко Сегодня, 10:03 Для Мыколы Стаценко Обьясни людям почему в Донецке и Горловке гибнут гражданские а в Авдеевке нет Так кто-же окупант И ещё Если-бы российские войска вошли-бы на Украину ты бы уже давно сидел-бы в Трансильвании или в Карпатах и не лил бы яд во все стороны Ответить Цитировать Пожаловаться
  • roman egorov Сегодня, 07:36 Зачем свиновермахт полез в Авдеевку?? сидели бы на своей стороне сколько бы жизней сохранили. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Микола Стаценко Сегодня, 06:00 Януковича і путіна -на нари! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Микола Стаценко Сегодня, 05:58 Пан Хуг "не помітив" того, що три роки тому янукович попросив росію ввести війська в Україну Україна має викинути російські війська із своєї території геть, слідом за втікачем януковичем! Мінськ вигідний для росії , а не України. Росія- агресор-це повинні розуміти в СММ ОБСЄ. Януковича і путіна-на нари. Обох-до МКС . От цим повинна займатися місія, а не сприяти агресору. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Павло Голубченко Сегодня, 05:54 Скажи що-небудь днрівською мовою. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Олег Микитюк Сегодня, 03:23 Причина одна. Укропы, а именно Правосеки, полезли из серой зоны, которую они заняли и обустроили в обход всех договоренностей. на позиции ДНР. Получили? Милости просим. Готовьте гробы.
    Vaysil Zadrotovich Сегодня, 03:42
    Какие договорённости? Может быть Минск2? Так по нему Дебальцево должно контролироваться украинской стороной. Кнопочник ольгинский...
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    Dima Komarchuk Сегодня, 03:51
    Олег микитюк, сосни хуйца
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