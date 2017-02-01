Миссия заявляет о трудностях доступа к территориям на линии разграничения.

Хуг считает, что обе стороны провоцировали ситуацию @mariupolnews

Причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг

По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки.

"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал он во время посещения Авдеевки во вторник.

Хуг заявил, что сторонам необходимо обеспечить доступ ремонтных бригад к проведению работ по восстановлению сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения, и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.

Как сообщалось, страны-участницы ОБСЕ на внеочередном заседании 31 января, посвященном ситуации в Авдеевке, возложили ответственность за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе на Россию.