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Причастных к конликту с НАБУ работников ГПУ отстранили от исполнения служебных обязанностей

20 сентября в 19:43

Луценко призвал СБУ провести быстрое и беспристрастное расследование обстоятельств инцидента.

ГПУ
Обстоятельства конфликта меду НАБУ и ГПУ расследует СБУ
Генеральный прокурор Юрий Луценко отстранил от выполнения служебных обязанностей трех работников ГПУ, которыя являются фигурантами конфликта с сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщила пресс-служба ГПУ во вторник, 20 сентября, соотвествующее решение было принято с целью обеспечения эффективного, быстрого и беспристрастного досудебного расследования в уголовном производстве, которе ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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Напомним, 17 августа, генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, чтобы обсудить конфликт между сотрудниками ГПУ и НАБУ.

На следующий день на совместной пресс-конференции руководители НАБУ и ГПУ сообщили, чторасследование инцидента поручено СБУ.

12 августа начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что были избиты три сотрудника прокуратуры спецназом НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник заявил о задержании ГПУ двух "технических" работников НАБУ, проводивших негласные следственные действия. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАБУ ГПУ СБУ Сус Сытник Луценко Холодницкий
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