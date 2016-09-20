Причастных к конликту с НАБУ работников ГПУ отстранили от исполнения служебных обязанностей

Луценко призвал СБУ провести быстрое и беспристрастное расследование обстоятельств инцидента.
Как сообщила пресс-служба ГПУ во вторник, 20 сентября, соотвествующее решение было принято с целью обеспечения эффективного, быстрого и беспристрастного досудебного расследования в уголовном производстве, которе ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Напомним, 17 августа, генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, чтобы обсудить конфликт между сотрудниками ГПУ и НАБУ.
На следующий день на совместной пресс-конференции руководители НАБУ и ГПУ сообщили, чторасследование инцидента поручено СБУ.
12 августа начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что были избиты три сотрудника прокуратуры спецназом НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник заявил о задержании ГПУ двух "технических" работников НАБУ, проводивших негласные следственные действия.ZN.UA