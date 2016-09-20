Причастных к конликту с НАБУ работников ГПУ отстранили от исполнения служебных обязанностей

Луценко призвал СБУ провести быстрое и беспристрастное расследование обстоятельств инцидента.

Обстоятельства конфликта меду НАБУ и ГПУ расследует СБУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко отстранил от выполнения служебных обязанностей трех работников ГПУ, которыя являются фигурантами

Как сообщила пресс-служба ГПУ во вторник, 20 сентября, соотвествующее решение было принято с целью обеспечения эффективного, быстрого и беспристрастного досудебного расследования в уголовном производстве, которе ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Напомним, 17 августа, генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, чтобы обсудить конфликт между сотрудниками ГПУ и НАБУ.

На следующий день на совместной пресс-конференции руководители НАБУ и ГПУ сообщили, чторасследование инцидента поручено СБУ.

12 августа начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что были избиты три сотрудника прокуратуры спецназом НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник заявил о задержании ГПУ двух "технических" работников НАБУ, проводивших негласные следственные действия.