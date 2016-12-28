Причастные к перестрелке в Княжичах отказываются ходить на допросы – Луценко

Расследование гибели полицейских в Княжичах ведет Генпрокуратура. Дело будет очень долгим.

Расследование трагедии в Княжичах обещает затянуться надолго Антон Геращенко/Facebook

Некоторые из причастных к трагедии в Княжичах отказываются давать показания, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Это длительное дело, не все даже согласны ходить на допросы", - сообщил Луценко журналистам в Киеве.

"К сожалению, все они стали жертвами непродуманных команд, а потом выполнения должностных инструкций. Поэтому в первую очередь мы должны дать оценку этим командам", - сказал генпрокурор.

В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД.

Расследование гибели полицейских поручили Генеральной прокуратуре. Участников спецоперации на время расследования отстранили от работы.