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Причастные к перестрелке в Княжичах отказываются ходить на допросы – Луценко

28 декабря в 16:15

Расследование гибели полицейских в Княжичах ведет Генпрокуратура. Дело будет очень долгим.

Княжичи
Расследование трагедии в Княжичах обещает затянуться надолго
Антон Геращенко/Facebook
Некоторые из причастных к трагедии в Княжичах отказываются давать показания, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Это длительное дело, не все даже согласны ходить на допросы", - сообщил Луценко журналистам в Киеве.

"К сожалению, все они стали жертвами непродуманных команд, а потом выполнения должностных инструкций. Поэтому в первую очередь мы должны дать оценку этим командам", - сказал генпрокурор.

В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД.

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Расследование гибели полицейских поручили Генеральной прокуратуре. Участников спецоперации на время расследования отстранили от работы.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги полиция Княжичи
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