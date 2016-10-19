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При взрыве на заводе в Волынской области погиб один и пострадали два человека

19 октября в 12:29

Один из пострадавших в данный момент пребывает в реанимации.

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При взрыве на Литейном заводе в Нововолынске погиб человек
zik.ua
В результате взрыва на Литейном заводе в Нововолынске Волынской области, погиб один и получили ранения двое людей.

Как сообщает ZIK, инцидент произошел вчера, 18 октября, около трех часов дня. По информации издания, взорвалась цистерна с воздухом.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека. Двое пострадавших были госпитализированы в Нововолынскую городскую больницу. Один из них – 60-летний мужчина, скончался в реанимации, несмотря на все усилия врачей.

Второй госпитализированный, получивший многочисленные повреждения, в данный момент пребывает в реанимации.

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Отмечается, что третий пострадавший был доставлен в больницу транспортом завода.

Напомним, в конце августа на шахтоуправлении "Покровское" в городе Покровске (бывший  Красноармейск) Донецкой области произошел взрыв метана. Шесть горняков получили повреждения.

По материалам: zik.ua
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Тэги взрыв область реанимация
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