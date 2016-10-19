При взрыве на заводе в Волынской области погиб один и пострадали два человека

Один из пострадавших в данный момент пребывает в реанимации.
Как сообщает ZIK, инцидент произошел вчера, 18 октября, около трех часов дня. По информации издания, взорвалась цистерна с воздухом.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека. Двое пострадавших были госпитализированы в Нововолынскую городскую больницу. Один из них – 60-летний мужчина, скончался в реанимации, несмотря на все усилия врачей.
Второй госпитализированный, получивший многочисленные повреждения, в данный момент пребывает в реанимации.
Отмечается, что третий пострадавший был доставлен в больницу транспортом завода.
Напомним, в конце августа на шахтоуправлении "Покровское" в городе Покровске (бывший Красноармейск) Донецкой области произошел взрыв метана. Шесть горняков получили повреждения.zik.ua