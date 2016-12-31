Президент вручил награды военнослужащим в зоне АТО

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Среди награженных - отличившиеся в боях на Светлодарской дуге под Широкино.

Порошенко наградил участников боев на Светлодарской дуге Администрация президента Украины/Facebook

Президент Украиныво время рабочей поездки в Донецкую область в субботу, 31 декабря, вручил государственные награды военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди лиц, получивших ордена и медали – бойцы, отличившиеся в боях на Светлодарской дуге и под Широкино.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены начальник штаба - первый заместитель командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 54-й отдельной механизированной бригады майор Виктор Билоцкий, командир бригадной артиллерийской группы - заместитель командира 54-й ОМБР подполковник Виталий Ложечник и командира батальона 54-й ОМБР подполковник Алексей Оцерклевич. 18 декабря под плотным артиллерийским огнем возле поселка Луганское командиры организовали эффективную контратаку во фланг противника, уничтожив его. В результате операции бойцы ВСУ заняли новые выгодные позиции.

Кроме того, трое военнослужащих получили ордена "За мужество" III степени, один – медаль "За военную службу Украине".

Напомним, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Донецкую область. Он посетил Широкино и Мариуполь, встретился с бойцами 36-й бригады морской пехоты и моряками Донецкого отряда Госпогранслужбы, передав им оружие и военную технику.

Вместе с главой государства зону АТО посетили американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар, посол США в Украине Мари Йованович, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко.