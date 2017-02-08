Президент вручил боевые награды защитникам Авдеевки

Порошенко также наградил сотрудников ГСЧС.

Бойцы 72-й ОМБР получили награды из рук президента

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 8 февраля, наградил военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады, отличившихся во время боев под, а также сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба главы государства.

"В этих боях 72-я механизированная бригада подтвердила свое звание, одной из сильнейших бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которую еще в 2014 году из-за успешных военных операций, проведенных в зоне боевых действий, враги окрестили "Черной бригадой". Это означает, что враг боится "Черной бригады" и он знает, что там, где 72 бригада - никто никуда не пройдет, на шаг не продвинутся. Это для них вы "Черная бригада", а для нас - вы светлое и храброе войско", – обратился президент к военнослужащим.

Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого командиру 72-й ОМБР полковнику Андрею Соколову, командиру механизированного батальона Александру Вдовиченко, а также другим военнослужащим подразделения.

Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко отметить бригаду особыми отличиями, "чтобы те бойцы, которые приходят по контракту знали, какой славный боевой путь прошла бригада за последние месяцы и недели".

Президент также наградил и отметил сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые спасли город от гуманитарной катастрофы, провели необходимые восстановительные работы, обеспечили развертывание пунктов обогрева, питания и оказания экстренной помощи мирным жителям, а также эвакуацию части населения

В Администрации президента почтили минутой молчания украинских военнослужащих, погибших при обороне Авдеевки.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал указы о награждении 142 участников АТО, в том числе – 34 посмертно.

Перед этим Порошенко наградил 48 участников боев под Авдеевкой, в том числе, 10 – посмертно. Заместителю командира 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитану Андрею Кизило, который погиб 29 января, было присвоено звание Героя Украины.

Как сообщалось, 1 февраля в Киеве попрощались с семью бойцами 72-й ОМБР, которые погибли, защищая Авдеевку 29-30 января.