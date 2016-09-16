Президент уволил двух судей за нарушение присяги

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Один из уволенных судей работал на группировку "ДНР", другой – больше двух лет не появлялся на работе.

Более двух лет заняла процедура увольнения судей, которых нужно было увольнять еще в 2014 году Рух "ЧЕСНО"

Президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении ряда судей в судах различных инстанций. Двое из них уволены за нарушение присяги судьи.

Как сообщает президентская пресс-служба, Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала Высшему совету юстиции внести представление президенту Украины об увольнении с должности судьи Донецкого окружного административного суда Николая Бойко в связи с нарушением присяги. Установлено, что в марте 2016 года решением "главы" так называемой "ДНР" указанный судья, который является носителем судебной власти в Украине и уполномочен осуществлять правосудие и исполнять свои обязанности на профессиональной основе, был назначен на должность в незаконное, созданное на временно оккупированной территории учреждение – "суд" так называемой "ДНР".

"Таким образом, Николай Бойко, занимая должность судьи, одновременно осуществлял "судопроизводство" на оккупированной агрессором территории, нарушая Конституцию и законы Украины. Такие действия судьи подорвали доверие к нему как носителю судебной власти и подрывают доверие к судебной власти Украины в целом, что является нарушением присяги судьи", - говорится в сообщении.

ВСЮ также получил рекомендацию об увольнении за нарушение присяги судьи хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева, который с 8 апреля 2014 года до настоящего времени без уважительных причин длительное время (327 рабочих дней) не появляется на рабочем месте, без объяснения причины неявки на работу и без уведомления о месте пребывания.

Таким образом, судья Меденцев не придерживался морально-этических принципов поведения судьи, совершил действия, которые порочат звание судьи и унижают авторитет судебной власти, что является нарушением присяги.

Глава государства также уволил судью Антрацитовского горрайонного суда Луганской области Сергея Бундукова, судью Луганского окружного административного суда Романа Твердохлеба, судья Житомирского районного суда Житомирской области Марину Лукинову, в связи с подачей заявлений об увольнении с должности по собственному желанию.

Судья Уманского горрайонного суда Черкасской области Анатолия Иванова уволен с должности в связи с окончанием срока, на который он назначен.

Ранее сообщалось, что Высший совет юстиции на заседании принял решение рекомендовать Верховной Раде отправить в отставку 169 судей.

8 сентября Верховная Рада уволила 12 судей, которые вершат "правосудие" на неподконтрольных украинской власти территориях.