Президент Украины одобрил оборонный меморандум с Великобританией

Великобритания поделится опытом подготовки личного состава, управления войсками и боевой подготовки

Великобритания поможет Украине в борьбе с российской агрессией Сайт Минобороны Украины

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума с Великобританией о сотрудничестве в сфере обороны.

Ратифицированный Верховной Радой 2 ноября документ №0110 предусматривает сотрудничество в оборонной сфере между Украиной и Великобританией с целью укрепления мира и стабильности. Так, Киев и Лондон будут обмениваться информацией, касающейся укрепления международной безопасности, а также опытом подготовки личного состава, управления войсками и боевой подготовки.

В меморандуме оговаривается, среди прочего, содействие развитию сотрудничества в военно-технической сфере, определение возможностей для закупки военной техники и боеприпасов, участие в совместных учениях, а также консультирование и подготовка в сфере военной разведки.

Напомним, что в марте Великобритания подписала новый оборонный договор с Украиной. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что новое соглашение является сигналом Великобритании о том, что она будет стоять твердо на стороне Украины, восточной европейской нации, защищающей свой суверенитет.