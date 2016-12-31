Президент передал пограничникам в Мариуполе бронекатер и открыл систему обнаружения целей AEROS

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Пограничники получили шесть Humvee и 18 беспилотников.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, посетил Мариуполь и открыл систему раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей AEROS. Система расположена на посту технического наблюдения Госпогранслужбы, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава государства поздравил моряков донецкого отряда Государственной пограничной службы с Новым годом и передал им модернизированный патрульный бронированный катер типа УМС-1000, шесть бронеавтомобилей Humvee, шесть снайперских винтовок, а также шесть беспилотных авиационных комплексов, в составе которых 18 беспилотных летательных аппаратов,

Президент также вручил государственные нагшрады шести пограничникам, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции.

Система раннего выявления , предупреждения и идентификации целей AEROS производства США предназначена для радиолокационного и оптико-электронного наблюдения за надводными, воздушными и наземными целями. Ее технические возможности позволяют обеспечить круглосуточный контроль за Азовским морем в пределах Донецкой области и заблаговременно реагировать на обстановку. В темное время суток охрана морского участка усиливается за счет использования прожекторной станции.

В Госпогранслужбе отметили, что введение AEROS в эксплуатацию дает возможность пограничникам на раннем этапе выявлять, идентифицировать цели и своевременно принимать соответствующие меры для противодействия потенциальным угрозам на государственной границе.