Президент одобрил продление на год соглашения о Международной миссии по катастрофе МН17

Международные следователи еще один год будут изучать обстоятельства военного преступления российской армии в Донбассе.

Международным следователям дали еще один год собрать доказательства для суда над путинским режимом bellingcat.com

Президент Украины подписал принятый Верховной Радой закон о ратификации Соглашения между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2017 года действия Соглашения о Международной миссии защиты расследования катастрофы малайзийского Боинга, сбитого российским "Буком" над оккупированной территорией Донецкой области.

"Ратификация этого Соглашения создаст необходимые правовые рамки для дальнейшей деятельности многонациональной Международной миссии защиты расследования, созданной в июле 2014 года, что будет способствовать скорейшему завершению расследования катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines", - отмечается в сообщении пресс-службы президента..

Документ был разработан Министерством иностранных дел Украины и внесен на рассмотрение парламента президентом Украины.

Соглашение вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Напомним, чтоо Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.