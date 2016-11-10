Президент одобрил продление на год соглашения о Международной миссии по катастрофе МН17

Международные следователи еще один год будут изучать обстоятельства военного преступления российской армии в Донбассе.
"Ратификация этого Соглашения создаст необходимые правовые рамки для дальнейшей деятельности многонациональной Международной миссии защиты расследования, созданной в июле 2014 года, что будет способствовать скорейшему завершению расследования катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines", - отмечается в сообщении пресс-службы президента..
Документ был разработан Министерством иностранных дел Украины и внесен на рассмотрение парламента президентом Украины.
Соглашение вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
Напомним, чтоо Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.
28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.
Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.ZN.UA