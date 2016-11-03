Президент одобрил освобождение от налогов благотворительных СМС

На благотворительность пойдет вся сумма, которую абонент решил пожертвовать.

Благотворительные СМС освободили от налогов

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, который отменяет налогообложение благотворительных телекоммуникационных сообщений - "".

"Закон направлен на реформирование действующего законодательства для создания благоприятных условий по внедрению и развитию благотворительности путем направления телекоммуникационных сообщений, обеспечит перечисление на благотворительность всей заявленной абонентом суммы", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

В настоящее время благотворительные взносы, сделанные при помощи СМС, облагаются налогом на уровне коммерческих телекоммуникационных сообщений - в размере 27,5%.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в течение 2015 года 41% украинцев оказывали материальную поддержку благотворительных акций благотворительных организаций. Чаще всего украинцы делали благотворительные пожертвования на помощь украинской армии. Самый высокий среди жителей Запада (88,9%) и Центра (81,6%), самый низкий – среди жителей Донбасса (56,2%).