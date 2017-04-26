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Президент одобрил единые правила для перекрестков с круговым движением

26 апреля в 13:16

В Украине, как и во всех странах Европы, будет действовать единая схема движения Roundabout, согласно которой преимущество всегда у тех автомобилей, которые уже находятся в кругу.

круговое движение
В Украине отменили разнобой правил для круговых перекрестков
Коммерческие автомобили
Президент Украины подписал изменения в статью 41 закона "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу), принятые Верховной Радой 4 апреля.

Законом урегулирован вопрос о предоставлении преимуществ в движении транспортным средствам, которые выезжают на перекресток, где организовано круговое движение.

"Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу", - говорится в законе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в странах Европы на перекрестках, где организовано круговое движение, действует единая схема движения Roundabout. "Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения в действие схемы Roundabout, аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%", - говорится в документе.

Закон вступает в действие после публикации в газете "Голос Украины".

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Напомним, что территориальные сервисные центры МВД Украины с 9 февраля впервые начали выдавать международные удостоверения водителя. Получить международное удостоверение можно при наличии национального удостоверения водителя, при этом национальное удостоверение не изымается.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги движение Круг закон
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3 комментария
  • evgeniy repby Сегодня, 14:20 Я думал, что это только нашему Димону настолько нех делать, что он решает вопросы с диагональными пешеходными переходами. Видимо, вна Украине тоже все проблемы решены, осталось решить последнюю, с круговым движением. Если вся Украина будет равномерно и не маневрируя вечно ездить по кругу, то вообще никаких аварий не будет. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • ПТН ПНХ Сегодня, 14:17 )))))круговые движения.....нда,проффффесоров много,не иссякают и мироточат Ответить Цитировать Пожаловаться
  • пилот пиркс Сегодня, 13:41 Если ему не по силам урегулировать конфликт на Донбассе, то пусть хоть круговое движение регулирует. Как говорится: " с паршивой овцы хоть шерсти клок". Ответить Цитировать Пожаловаться
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