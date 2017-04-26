Президент одобрил единые правила для перекрестков с круговым движением

В Украине, как и во всех странах Европы, будет действовать единая схема движения Roundabout, согласно которой преимущество всегда у тех автомобилей, которые уже находятся в кругу.

В Украине отменили разнобой правил для круговых перекрестков Коммерческие автомобили

Президент Украины подписал изменения в статью 41 закона "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу),

Законом урегулирован вопрос о предоставлении преимуществ в движении транспортным средствам, которые выезжают на перекресток, где организовано круговое движение.

"Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу", - говорится в законе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в странах Европы на перекрестках, где организовано круговое движение, действует единая схема движения Roundabout. "Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения в действие схемы Roundabout, аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%", - говорится в документе.

Закон вступает в действие после публикации в газете "Голос Украины".

Напомним, что территориальные сервисные центры МВД Украины с 9 февраля впервые начали выдавать международные удостоверения водителя. Получить международное удостоверение можно при наличии национального удостоверения водителя, при этом национальное удостоверение не изымается.