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Президент назвал победой дипломатии резолюции ПАСЕ по Украине

13 октября в 20:47

Порошенко поддержал призывы ПАСЕ к выработке общеевропейской стратегии для противодействия усилиям России по дестабилизации геополитической ситуации.

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Порошенко поблагодарил депугатов ПАСЕ за поддержку Украины
yes-ukraine.org
Президент Украины Петр Порошенко позитивно оценил резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы о ситуации в Украине, принятые 12 октября, назвав их победой дипломатии на пути борьбы против российской агрессии.

"ПАСЕ впервые признала Россию страной-агрессором, призвала ее вывести свои войска и прекратить военную поддержку боевиков и четко подтвердила безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. Это общая победа украинской дипломатии, депутатов Верховной Рады Украины и проукраинской международной коалиции", – сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице главы государства в Facebook вечером в четверг, 13 откября.

Порошенко выразил благодарность докладчикам по Украине Мариэлле Бекк и Кристине Зеленковой за поддержку Украины на пути реформ, осуждение российской агрессии и преследований украинских граждан на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Президент также поприветствовал призыв ПАСЕ к выработке общеевропейской стратегии для противодействия усилиям России по дестабилизации геополитической ситуации, а также выразил уверенность, что восстановлении полномочий российской  делегации ПАСЕ до полного прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, преждевременно.

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Напомним, 12 октября ПАСЕ приняла две резолюции по Украине с поправками украинской делегации.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.

Две большие группы в ПАСЕ выступили против возвращения России в Ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ПАСЕ РФ Украина Порошенко
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