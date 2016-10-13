Президент назвал победой дипломатии резолюции ПАСЕ по Украине

Порошенко поддержал призывы ПАСЕ к выработке общеевропейской стратегии для противодействия усилиям России по дестабилизации геополитической ситуации.
"ПАСЕ впервые признала Россию страной-агрессором, призвала ее вывести свои войска и прекратить военную поддержку боевиков и четко подтвердила безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. Это общая победа украинской дипломатии, депутатов Верховной Рады Украины и проукраинской международной коалиции", – сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице главы государства в Facebook вечером в четверг, 13 откября.
Порошенко выразил благодарность докладчикам по Украине Мариэлле Бекк и Кристине Зеленковой за поддержку Украины на пути реформ, осуждение российской агрессии и преследований украинских граждан на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса.
Президент также поприветствовал призыв ПАСЕ к выработке общеевропейской стратегии для противодействия усилиям России по дестабилизации геополитической ситуации, а также выразил уверенность, что восстановлении полномочий российской делегации ПАСЕ до полного прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, преждевременно.
Напомним, 12 октября ПАСЕ приняла две резолюции по Украине с поправками украинской делегации.
Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.
Две большие группы в ПАСЕ выступили против возвращения России в Ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.ZN.UA