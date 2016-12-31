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Президент анонсировал увеличение доплат военнослужащим в зоне АТО

31 декабря в 18:48

В 2016 году контракт с ВСУ подписали около 70 тысяч человек.

 

Порошенко Мариуполь АТО
Бойцы на первой линии АТО будут получать 6000 гривень доплаты
Петр Порошенко/Facebook
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военнослужащим в зоне проведения антитеррористической операции.

"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие на первой линии столкновения до 6 тысяч гривень, на второй линии – до 2 тысяч 400 гривень", – сообщил глава государства в Мариуполе в субботу, 31 декабря.

Президент также отметил важность создания финансовых и материальных стимулов для украинских военных.

Порошенко сообщил, что в 2016 году контракт с Вооруженными силами Украины заключили около 70 тысяч человек, что позволило не проводить частичную мобилизацию.

"В этом году задачу укрепления обороноспособности мы решали без мобилизации. Четвертую, пятую, шестую очереди - демобилизовали; они вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким. Вместо же седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти семьдесят тысяч контрактов с добровольцами, которые сами записались в ряды ВСУ", – отметил президент.

По его словам, только благодаря Минским договоренностям Украина выиграла время для перевода армии на профессиональную основу, для ее вооружения, довооружения и перевооружения.

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В середине декабря в Минобороны сообщили, что в 2016 году контракт с ВСУ заключили 67 тысяч военнослужащих, 7 тысяч 400 из которых – офицеры.

В начале года Кабинет министров снял ограничения с зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, несущих службу в зоне АТО и на государственной границе. Напомним, в 2016 году зарплата военнослужащих ВСУ составляла не менее 7 000 гривень в месяц.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ Порошенко зарплата контракт мобилизация
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