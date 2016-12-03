Претендента на должность судьи Верховного суда поймали на взятке в 5 тысяч долларов

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По данным СБУ, судья требовал 5 тыс. долларов за принятие решения о неаннулировании лицензии.

Претенденты на должности судей Верховного суда отдают предпочтение долларам СБУ

СБУ совместно с работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачила на взяточничестве судью

Как сообщает пресс-служба СБУ, вымогатель требовал 5 тыс. долларов за принятие решения о неаннулировании лицензии одной из коммерческих структур.

Правоохранители задержали судью в его рабочем кабинете во время получения неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточнику сообщено о подозрении. Продолжаются необходимые следственные действия.

По данным СБУ, недавно судья подал документы для участия в конкурсе на должность судьи Верховного суда Украины.

7 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 120 должностей судей в новом Верховном суде Украины. Заявки для участия в конкурсе на должности судей Верховного суда подали свыше 1,4 тыс. человек, в том числе 17 из 21 действующих судей данного суда.