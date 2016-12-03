Топ Новости
<
>

Претендента на должность судьи Верховного суда поймали на взятке в 5 тысяч долларов

3 декабря в 12:02

По данным СБУ, судья требовал 5 тыс. долларов за принятие решения о неаннулировании лицензии.

1
Претенденты на должности судей Верховного суда отдают предпочтение долларам
СБУ
СБУ совместно с работниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачила на взяточничестве судью Киевского апелляционного административного суда.

Как сообщает пресс-служба СБУ, вымогатель требовал 5 тыс. долларов за принятие решения о неаннулировании лицензии одной из коммерческих структур.

Правоохранители задержали судью в его рабочем кабинете во время получения неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточнику сообщено о подозрении. Продолжаются необходимые следственные действия.

По данным СБУ, недавно судья подал документы для участия в конкурсе на должность судьи Верховного суда Украины.

Читайте также: В Херсонской области на крупной взятке поймали заместителя прокурора

7 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 120 должностей судей в новом Верховном суде Украины. Заявки для участия в конкурсе на должности судей Верховного суда подали свыше 1,4 тыс. человек, в том числе 17 из 21 действующих судей данного суда.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги суд СБУ должность
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости