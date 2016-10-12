Топ Новости
<
>

Пресс-центр штаба АТО вернул под контроль страницу Facebook после атаки хакеров

12 октября в 12:52

Администрация страницы уже сменила обложку и разместила несколько сообщений.

штаб АТО
Страница возобновила работа после хакерской атаки
Официальная страница пресс-центр штаба АТО возобновила работу после хакерской атаки.

Утром в среду, 12 октября, там появились новые сообщения, в частности утренняя сводка штаба. Также была изменена обложка страницы и анонсировано событие на 14 октября.

5 октября хакеры террористов взломали страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook. В 21:40 злоумышленники заменили обложку страницы, а также опубликовали сообщение "Вы были взломаны! Пресс центр АТО, пишите правду, а не врите как вы всегда это делаете!". Позднее хакеры опубликовали ссылку на видео с пропагандой террористической группировки "ДНР".

Читайте также: Bellingcat подверглась хакерским атакам из-за расследования катастрофы MH17

Напомним, страница пресс-центра штаба АТО подверглась атаке также в сентябре 2014 года, когда хакеры опубликовали на ней ложное сообщение о сосредоточении российских "Градов" под Мариуполем.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги хакер АТО штаб Facebook
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.85
EUR 28.64
Последние новости