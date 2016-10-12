Пресс-центр штаба АТО вернул под контроль страницу Facebook после атаки хакеров

Администрация страницы уже сменила обложку и разместила несколько сообщений.
Утром в среду, 12 октября, там появились новые сообщения, в частности утренняя сводка штаба. Также была изменена обложка страницы и анонсировано событие на 14 октября.
5 октября хакеры террористов взломали страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook. В 21:40 злоумышленники заменили обложку страницы, а также опубликовали сообщение "Вы были взломаны! Пресс центр АТО, пишите правду, а не врите как вы всегда это делаете!". Позднее хакеры опубликовали ссылку на видео с пропагандой террористической группировки "ДНР".
Напомним, страница пресс-центра штаба АТО подверглась атаке также в сентябре 2014 года, когда хакеры опубликовали на ней ложное сообщение о сосредоточении российских "Градов" под Мариуполем.ZN.UA