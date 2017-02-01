Представители России в ОБСЕ помогают боевикам скрывать запрещенное оружие от наблюдателей - ИС

Благодаря предупреждению офицеров РФ, коллаборационисты успевают прекратить обстрелы позиций украинских военных и спрятать тяжелое вооружение.

Боевики успевают подготовиться к приезду наблюдателей СММ ОБСЕ Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

Кадровые российские офицеры в составе Специальной мониторинговой миссии (СММ)помогают боевикам скрывать места дислокации запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Представители от РФ в ОБСЕ помогают оккупантам своевременно скрыть места сосредоточения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и техники боевиков вблизи линии фронта, а также в случае инспекций СММ ОБСЕ вовремя приостановить обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов", - говорится в сообщении Тымчука.

Они постоянно держат в курсе событий российское командование "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР", предупреждают о приезде наблюдателей ОБСЕ на подконтрольные боевиками НВФ территории.

"Так, в связи с недавним пребыванием заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга на участках ответственности "11-ой омсп", "7-ой омсбр" и "3-ей омсбр", командующий "1-го армейского корпуса ДНР" отдал приказ на временное прекращение огня; на пути следования представителей СММ ОБСЕ были выставлены дополнительные патрули, а также ложные знаки о заминированной местности, чтобы исключить проникновение представителей ОБСЕ в места сосредоточения вооружения и военной техники", - добавил координатор.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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