Представители ОРДЛО сорвали верификацию списков удерживаемых лиц – Геращенко

Террористы хотят заблокировать процесс освобождения заложников, считает первый вице-спикер Рады.

В ОРДЛО хотят исключить из гуманитарного диалога по заложникам в Донбассе международные организации Евгений Шибалов, ZN.UA

Представители ОРДО неожиданно отказались от проведения процедуры верификации лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, которые могли быть освобождены в соответствии с законодательством Украины ради освобождения украинских заложников. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады

Как отметила Геращенко в Facebook, 18 апреля представители ОБСЕ, СБУ и офиса Омбудсмена Лутковской уже находились в Мариуполе, чтобы начать верификацию, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.

"Однако процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого и захотели снова вернуться к обсуждению уже сто раз обсужденного и сто раз пережеванного, на очередной встрече в Минске", – указала она.

По словам Геращенко, тактика ОРДЛО и их российских кураторов очевидна: заблокировать процесс освобождения заложников и полностью исключить из гуманитарного диалога международные организации.

"Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения МККК, потом, после двухмесячных! переговоров и уже достигнутых договоренностей! заблокировали ООН, теперь их не устраивает ОБСЕ, хотя миссия этой организации напрямую привлечена к Минскому процессу, а ее представители являются координаторами ТКГ и всех групп", – заключила она.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщала, что по данным СБУ террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 121 человека. Она также заявляла, что бойовики ОРДЛО искусственно занижают число заложников.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".