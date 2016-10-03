Представители ОРДЛО сорвали Skype-конференцию Трехсторонней контактной группы – СМИ

Срыв запланированной на понедельник, 3 октября, Skype-конференции говорит о "нежелании выполнять взятые на себя обязательства при явном попустительстве Кремля".

Skype-конференция Трехсторонней контактной группы сорвана vk.com/strelkov_info

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей вновь сорвали запланированную на понедельник Skype-конференцию Трехсторонней контактной группы по вопросу соблюдению режима прекращения огня на востоке Украины, сообщил в понедельник утром агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к группе.

"Это свидетельствует о нежелании выполнять взятые на себя обязательства при явном попустительстве Кремля", - подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

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Следующее заседание контактной группы в Минске было запланировано на 5 октября.

П.5 рамочного решения о разведении сил и средств предусматривает возможность проведения встречи в режиме видеоконференции "с целью немедленного прекращения нарушения настоящего Рамочного решения".

В то же время, запланированная на пятницу, 30 сентября, видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО не состоялась в связи с отказом представителя ОРДО.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что украинская сторона продолжает настаивать на проведении такой встречи в режиме видеоконференции. "Если данная видеоконференция не состоится, то 5 октября 2016 г. на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона поставит вопрос нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО как ключевой", - написала Олифер.

30 сентября Кучма подтвердил, что вопрос нарушения незаконными вооруженными формированиями договоренностей о разведении сил и средств на трех участках линии разграничения будет рассматриваться на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду и донесен руководству Германии и Франции. "Мы по происходящим в последние дни событиям видим, что та сторона не соблюдает договоренности… Это серьезное политическое решение, которое влечет за собой очень серьезные последствия в целом", - сказал он.