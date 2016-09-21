Представители громады Запорожья отложили визит на "Запорожсталь"

Комбинат "Запорожсталь" в любой момент готов принять представителей общественности.

В ходе сегодняшнего совещания в мерии Запорожья, посвященного выполнению меморандума по улучшению экологической ситуации в городе, представители крупнейших предприятий региона отчитались о выполненных мероприятиях.

Выслушав доклады каждого, мэр предложил общественности переместиться из зала заседаний на промышленные площадки заводов – чтобы лично убедится в том, как идет выполнение мероприятий на деле. Инициативу градоначальника поддержал генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма и предложил в числе первых посетить меткомбинат.

Однако представители общественности от посещения "Запорожстали" отказались. Одни заверили, что считают доклад генерального директора предприятия достоверным и видят, что комбинат выполняет все возложенные на него обязательства. Другие сослались на участие в сегодняшних депутатских комиссиях.

В ответ Ростислав Шурма подчеркнул, что комбинат "Запорожсталь" в любой момент готов принять представителей общественности и исчерпывающе ответить на все вопросы касаемо экологической модернизации предприятия, передают "Українські новини".