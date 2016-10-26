Представитель России ушел раньше с переговоров в Минске

Контактная группа еще 20 минут продолжала работу после этого.

Представители Украины и ОБСЕ еще 20 минут продолжали переговоры в Минске ctv.by

Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины Борис Грызлов первым покинул комнату переговоров в Минске.

После этого представители Украины и ОБСЕ еще 20 минут продолжали работу, сообщает "Радио Свобода".

Нынешнее заседание Трехсторонней контактной стало первым после саммита лидеров "Нормандской четверки" в Берлине.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.