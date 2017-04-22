Представитель Госдепа США по военно-политическим вопросам посетит Украину

Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами.
"В Эстонии и в Украине посол Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами для обсуждения широкого круга военно-политических вопросов, включая региональные стратегические приоритеты, содействие в сфере безопасности, военное сотрудничество и связанные с этим вопросы", - говорится в сообщении.
В Германии Кайданов встретится с представителями Европейского командования США и другими американскими официальными лицами в регионе для обсуждения усилий США по укреплению союзников по НАТО. Она также обсудит вопросы, связанные с укреплением возможностей европейских союзников США для борьбы с ИГИЛ и продвижению безопасности в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Белый дом планирует представить бюджетные предложения по увеличению расходов на оборону за счет сокращения финансирования Государственного департамента США, Агентства по охране окружающей среды и ряда других невоенных ведомств.
Интерфакс-Украина