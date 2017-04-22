Представитель Госдепа США по военно-политическим вопросам посетит Украину

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами.

Представитель Госдепа посетит Украину до конца апреля

Заместитель помощникапо военно-политическим вопросам Тина Кайданов посетит Германию, Эстонию и Украину 23-29 апреля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства США.

"В Эстонии и в Украине посол Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами для обсуждения широкого круга военно-политических вопросов, включая региональные стратегические приоритеты, содействие в сфере безопасности, военное сотрудничество и связанные с этим вопросы", - говорится в сообщении.

В Германии Кайданов встретится с представителями Европейского командования США и другими американскими официальными лицами в регионе для обсуждения усилий США по укреплению союзников по НАТО. Она также обсудит вопросы, связанные с укреплением возможностей европейских союзников США для борьбы с ИГИЛ и продвижению безопасности в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует представить бюджетные предложения по увеличению расходов на оборону за счет сокращения финансирования Государственного департамента США, Агентства по охране окружающей среды и ряда других невоенных ведомств.