Топ Новости
<
>

Представитель Госдепа США по военно-политическим вопросам посетит Украину

22 апреля в 11:13

Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами.

Украина США флаги
Представитель Госдепа посетит Украину до конца апреля
Заместитель помощника государственного секретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов посетит Германию, Эстонию и Украину 23-29 апреля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства США.

"В Эстонии и в Украине посол Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами для обсуждения широкого круга военно-политических вопросов, включая региональные стратегические приоритеты, содействие в сфере безопасности, военное сотрудничество и связанные с этим вопросы", - говорится в сообщении.

В Германии Кайданов встретится с представителями Европейского командования США и другими американскими официальными лицами в регионе для обсуждения усилий США по укреплению союзников по НАТО. Она также обсудит вопросы, связанные с укреплением возможностей европейских союзников США для борьбы с ИГИЛ и продвижению безопасности в Афганистане.

Читайте также: В Госдепартаменте указали на срочность проблемы ядерного оружия в КНДР

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует представить бюджетные предложения по увеличению расходов на оборону за счет сокращения финансирования Государственного департамента США, Агентства по охране окружающей среды и ряда других невоенных ведомств.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги США военный Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...