Предприниматели через суд добились отмены запрета на продажу алкоголя в киевских МАФах - депутат

Киевсовет собирается убрать из функционала МАФов продажу алкоголя.

Предприниматели через суд отменили запрет на продажу алкогольных напитков в МАФах insight-ukraine.org

Апелляционный административный суд Киева во вторник отменил введенный Киевсоветом в марте этого года запрет на продажу алкоголя во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения, об этом " Украинской правде. Киев " сообщил народный депутат, советник мэра по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

"Мафовики выиграли суд в первой инстанции, город подал апелляцию. Сегодня дело рассматривал Апелляционный суд. Туда пришло много мафовиков, произошли столкновения, они оказывали давление на суд, не пускали в помещение других активистов. В конце суд принял решение в пользу мафовикив", - рассказал Белоцерковец.

Как сообщил Белоцерковец, Киевсовете зарегистрирован новый проект решения, который сделает невозможной продажу алкоголя или пива в киосках. Отменить этот документ в суде не удастся, потому что "из функционала МАФов уберут само понятие "продажа алкоголя".

Напомним, что с 12 апреля в Киеве вступил запрет продажи алкоголя в малых архитектурных формах. Киевсовет принял решение о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах 17 марта. После этого эр Киева Виталий Кличко подписал соответствующее решение Киевсовета.

22 сентября Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли на территории Киева с 23:00 до 10:00. Запрет не касается "учреждений ресторанного питания".