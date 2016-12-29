Предприниматели Бахмутчины открыли на КПВВ "Майорск" логистический центр

Большим спросом среди посетителей центра, жителей временно оккупированных территорий, пользуется мясо-молочная продукция.

В логистическом центре жители временно оккупированных территорий Донбасса смогут купить продукты питания dpsu.gov.ua

На контрольно-пропускном пункте въезда-выездазаработал новый логистический центр, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Логистический центр создают предприниматели Бахмутчины. За свой счет и своими силами", - отметил он на своей странице в Facebook.

По словам Жебривского, центр еще достраивается, однако за первый день работы его уже посетили более ста жителей временно оккупированных территорий Донеччины.

"Покупают в основном мясо-молочные продукты", - рассказал глава Донецкой ВГА.

Павел Жебривский сообщил о том, что, пользуясь случаем, посетил также недавно созданный офис военно-гражданской администрации и пункт оказания первой медицинской помощи на КПВВ "Майорск".

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".