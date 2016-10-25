Предлагаемые изменения в закон о Нацполиции неприемлемы и несут большие риски для прав человека – эксперт

"Презумпция правоты" не должна рассматриваться парламентом, это решение повлечет для общества больше негативных последствий.

"Презумпция правоты" не должна рассматриваться парламентом, считает эксперт Uncleroo / Depositphotos

Озвученные изменения в закон о Национальной полиции Украины содержат слишком большие риски для прав человека. Об этомзаявил правозащитник, Харьковский институт социальных исследований

Как известно, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе совместно с МВД готовит ряд изменений, которые ужесточат закон Украины о Национальной полиции. Проект изменений в законы, регулирующие деятельность полиции, почти готов. Расширяющий полномочия полицейских документ общественности обещают представить 31 октября. В первую очередь речь идет об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КуоАП), закон о дорожном движении и непосредственно в закон о Нацполиции.

"Предложения, которые уже были озвучены, неприемлемы и содержат слишком большие риски для прав человека", - говорит эксперт.

Он указывает на то, что в закон о Нацполиции планируется, в частности, ввести обязанность полицейского вне зависимости от должности, местонахождения и времени суток осуществлять все возможные мероприятия по защите граждан от противоправных посягательств — так называемый принцип беспрерывности работы полицейского. Это создает ситуацию, когда сотрудник фактически 24 часа 7 дней в неделю на службе.

"Соответственно, все его действия можно рассматривать как действия и требования должностного лица, что, естественно, приведет к злоупотреблениям, когда фактически каждый человек с корочками может требовать что угодно от человека без оных. Злоупотребление этой нормой приведет к многочисленным нарушениям и выполнению незаконных приказов со стороны "анонимных" сотрудников полиции, которых без индивидуальных жетонов будет трудно привлечь к ответственности", - объясняет Кобзин.

Кроме того, по его словам, в изменениях к ст. 263 КУоАП "Сроки административного задержания" предлагается для некоторых видов административных правонарушений увеличить сроки задержания с 3 до 24 часов. Ключевые риски для прав граждан в реализации этой нормы состоят в том, что сотрудники полиции получают возможность манипулировать этой нормой, удерживая человека для оперативных целей до 24 часов. Также очевидно, что это существенно увеличит нагрузку на ИВС, где и сейчас ситуация катастрофическая — некомплект персонала более 50%, люди не назначены на должности, зарплата конвоира не достигает и 3000 грн, и они массово уходят в Нацгвардию, нехватает конвойных авто и всего для них необходимого, очень трудно оказать медицинские услуги задержанным. "В случае продления задержания до 24 часов многих людей есть риск, что некоторых задержанных просто не будут везти в ИВС (потому, что ИВС априори намного меньше, чем отделов полиции), и людей будут держать где попало и как попало. Тем же, кого довезут, не смогут предоставить человеческие условия содержания", - утверждает он.

Кобзин также подчеркивает: другое озвученное изменение в ст. 266 КУоАП содержит положение, когда освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение при отстранении от управления транспортным средством проводится работником полиции без свидетелей (сейчас при двух свидетелях). "Это неизбежно снижает его объективность, непредвзятость, доверие к его результатам и создает очевидные коррупционные риски. Фактически мы создаем ситуацию, когда слово человека будет против слова работника полиции", - говорит он.

"Очевидно, что в таком виде "презумпция правоты" не должна рассматриваться парламентом. Это решение просто неэкологично и повлечет для общества больше негативных последствий, чем позитивных. В то же время непонятно, почему правозащитные организации не были приглашены на этапе подготовки этих изменений, а Национальная полиция делала их в своем "полицейском" мире. Но мы не теряем надежды, что в полиции есть окно для диалога с обществом и эта дискуссия возникнет до внесения предлагаемых изменений в парламент", - резюмирует эксперт.

Читайте подробней об оценках предлагаемых изменения в законодательство, в частности и результаты правоохранительной реформы в целом в материале Аллы Котляр "МВД: презумпция правоты "реформаторов"?".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД Украины готовит пакет законодательных инициатив, среди которых будет и императив презумпции правоты полицейского.

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Куткшев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо". Позже министр МВД Арсен Аваков сообщил, что убийца полицейских задержан. Он получил ранение в перестрелке с правоохранителями и ему сделали операцию в одной из больниц Днепра.