"Правый сектор" не дал заклеить Арку Дружбы народов в цвета радуги

Активисты предлагают заклеить арку в цвета вышивки.

Арку Дружбы народов не удалось заклеить

Участники движения "Правый сектор" помешали коммунальным службам заклеить киевскую Арку Дружбы народов в цвета радуги, поскольку считают это актом поддержки сексуальных меньшинств, сообщается на киевской странице движения в Facebook.

"После встречи инициативной группы с заместителем главы города Киева Алексеем Резниковым, незаконная заклейка арки "Дружбы народов" приостановлении. Не допустим завуалированную пропаганду извращенцев. Есть идея обклеить арку орнаментом украинской вышивки. Вообще, по моему мнению, здесь хорошо бы смотрелся памятник в честь защитников украинской земли ", - заявил руководитель киевской ячейки "Правого сектора" Владимир Загазей.

Как собщалось, столичную Арку Дружбы народов начали покрывать цветной бумагой, чтобы к Евровидению-2017 она переливалась всеми цветами радуги. Слоганом конкурса в этом году будет Celebrate Diversity! (Да здравствует разнообразие!), и арка тоже временно получит имя Arch of diversity (Арка многообразия).